Las tres promesas de Biden a los latinos

Si el exvicepresidente Joe Biden quiere obtener más votos latinos que Hillary Clinton en el 2016, y con ellos vencer a Donald Trump y llegar a la Casa Blanca, tiene que convencer a millones de votantes de que no va a cometer los mismos errores que el expresidente Barack Obama. Y ya le queda muy poco tiempo para hacerlo.

Más de tres millones de inmigrantes fueron deportados durante la presidencia de Barack Obama, y muchos de ellos no tenían antecedentes criminales. Por eso Janet Murguía de UnidosUS le llamó el "Deportador en Jefe". Biden no debe seguir con la misma política de deportaciones masivas.

La promesa original la hizo Barack Obama cuando era candidato a la presidencia en mayo del 2008. "Lo que yo puedo garantizar es que tendremos en el primer año una propuesta de ley migratoria que yo pueda apoyar fuertemente", me dijo durante una entrevista en Denver, Colorado. "¿En el primer año?" insistí. "En mi primer año en la presidencia" , confirmó.

Esa promesa no se cumplió.

Ahora le toca a Joe Biden y a la senadora Kamala Harris corregir esa falta de credibilidad de los demócratas con la comunidad Latinx. "Creo que fue un gran error", reconoció Biden, en esa entrevista en febrero en Las Vegas, sobre las deportaciones masivas durante el gobierno de Obama. "Nos tardamos mucho en hacer lo correcto". Y luego me explicó: "No fue sino hasta el 2012 que lo empezamos a hacer bien con el programa de DACA". Esa orden ejecutiva de Obama protegió de una deportación y le dio permisos de trabajo a más de 700,000 dreamers o estudiantes indocumentados.

La primera es una reforma migratoria que legalice a millones de indocumentados y les permita hacerse ciudadanos de Estados Unidos. "Dentro de los primeros 100 días, voy a enviar al Congreso de Estados Unidos un camino a la ciudadanía para los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados", dijo Biden en su último debate presidencial con Donald Trump. Y para justificar por qué no había ocurrido antes, marcó una sutil pero importante distancia con Barack Obama: "Yo seré presidente, no vicepresidente de Estados Unidos".

La segunda promesa es específicamente sobre los dreamers. "Voy a volver a legalizar a los dreamers", me dijo en la entrevista en Nevada. "Voy a asegurarme de que no sean deportados. Ellos ya son estadounidenses". Uno de los principales asesores latinos de Biden, Cristóbal Alex, me dijo cómo lo haría: "Los dreamers van a ser protegidos inmediatamente por una acción ejecutiva, y se les dará un camino a la ciudadanía dentro de la ley de reforma migratoria".