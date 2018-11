Las elecciones estadounidenses vistas desde Europa

Como veterano del Cuerpo de Marines, recordé que no hay nada peor que una misión no productiva. La cumples porque eres disciplinado y juraste seguir órdenes legales. Pero desearías estar haciendo el verdadero trabajo de proteger la nación contra enemigos reales, no participando en un espectáculo mediático de inspiración política diseñado para rechazar a las masas cansadas, pobres y amontonadas del siglo XXI. Apuesto que la mayoría de estos soldados elegirían luchar contra ISIS en Siria en lugar de observar a los exhaustos migrantes entregarse sumisamente en nuestra frontera.

Mientras el presidente arremetía contra una invasión falsa desde el sur, sentí repugnancia ante la noticia de un verdadero ataque al corazón estadounidense desde dentro de nuestras propias fronteras. Como la mayoría de los estadounidenses, me enferma el tiroteo en Pittsburgh, y me fatiga la típica reacción inmediata de recurrir a las redes sociales para enredarse en el improductivo debate sobre el control de armas, congelado en el granito de la política intransigente.

Dije la versión católica del kadish para mis hermanos judíos muertos. Lamenté su muerte y me apené por sus familias, y otra vez, esperé los comentarios escritos del presidente, esperando una epifanía. Quizás, esta vez, podría leer las palabras de su personal y luego no tocar su cuenta de Twitter. En pocas horas vi que esperaba demasiado. Un candidato republicano lo llamó “malversación política”. Yo lo llamo narcisismo desalmado que elimina toda empatía y compasión por los conciudadanos.

Algo insensible por el ritmo incesante de malas noticias procedentes del hogar, una ironía final me provocó no el dolor que me había acompañado durante todo mi tiempo en Inglaterra, sino esperanza.

Cuando me bajé del avión en Nueva York y revisé mi teléfono, el titular simplemente decía: “Musulmanes de Pittsburgh recaudan 180,000 dólares para la comunidad judía de Pittsburgh”.