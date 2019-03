La venganza del tiranosaurio: por qué las gallinas no son bobas ni mansas

Que gallinas y pollos no son tontos es algo que la ciencia sabe gracias a una serie de investigaciones publicadas en los últimos años. Pueden contar, mostrar cierto nivel de autoconciencia e incluso manipularse unos a otros por métodos un tanto maquiavélicos. Para no explayarme, remito a los lectores a una revisión de la literatura científica sobre la capacidad cognitiva de las gallináceas que se publicó en 2017 en la revista Animal Cognition.

Las gallinas y su mala leche

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.