La privacidad es un lujo

La privacidad ya no es nuestra condición natural . Ahora cuesta. Luego de comprar el nombre de un sitio en la internet me llegó un correo electrónico diciendo que si no quería que mi información fuese pública tenía que pagar casi 10 dólares al año para esconderla. Me sentí chantajeado pero lo pagué.

• No escribas lo que no quieres que se sepa.

• No hagas nada confidencial frente a un celular o computadora.

• No fotografíes lo que quieres mantener oculto.

• Trata tu correo electrónico como si fuera público.

• No uses passwords con tu nombre o fecha de nacimiento.

• No compres si no quieres recibir publicidad.

• No opines si no estás seguro.

• No textees si es un secreto.

• No llames si no quieres que lo graben.

• Recuerda: todo se sabe, nada se borra.