La irrealidad ‘trumpiana’ nos invade

Lo curioso es que analistas, políticos y la prensa en general se preguntan por qué la Casa Blanca no se ha disculpado por el ataque a McCain. ¿Por qué le siguen pidiendo peras al olmo? ¿Cómo puede la Casa Blanca disculparse si el presidente Trump es el bully en jefe que durante la campaña declaró que McCain no era un héroe de guerra porque fue capturado, “y a mí me gustan los que no fueron capturados”.