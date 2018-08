La gran diversidad estadounidense se enfrenta a la pesadilla anti-inmigrante de Stephen Miller

El paseo marítimo de Venice Beach en Los Ángeles puede ser muchas cosas, pero no es donde esperaba encontrarme una perspectiva inquietante de las mezquinas políticas migratorias de la administración Trump. Mientras caminaba entre los habitantes tatuados y con perforaciones de esta variada y enérgica mescolanza de skate punk y kitsch turístico, me impresionaron varias cosas.

En primer lugar, me di cuenta de que el clima sí importa.

El interminable sol de verano, la poca humedad, las amplias playas y los espacios abiertos de la costa de California parecen inducir a la gente a quitarse la ropa. Éste no es un lugar acogedor para quienes le tienen terror al cuerpo. Incluso las muchísimas personas desamparadas o aquellos que solo necesitan una buena ducha parecen tener el cabello rubio y la piel bronceada.

En segundo lugar, como embajador retirado que recientemente regresó a su hogar en Estados Unidos, descubrí que Venice Beach era un microcosmos de la reforzada diversidad estadounidense. En una mañana de un día laboral, cuando la mayor parte de las personas de mi mundo están trabajando, yo estaba conversando con turistas de todas partes de Estados Unidos. Conocí a mexicanos de tercera generación con increíbles camiones de comida y que no hablaban bien el español, y a un malabarista ruso que había venido a Estados Unidos con una visa de estudiante, se había casado con una mujer estadounidense, había asegurado una visa permanente y luego había comenzado a beber mucho cuando ella lo abandonó. Ahora hace malabares. Africanos y afroestadounidenses bailaban en patines, mientras que otros jugaban baloncesto junto a la playa a las mil maravillas. Los blancos todavía no saben saltar, pensé mientras miraba una competencia de clavados. Escuché al francés, el chino, el español, el portugués y el inglés formar una Torre de Babel de conversación fluida, mientras los visitantes regateaban arte basura, joyas, tratamientos con henna y camisetas simplemente espantosas.

Éste no es mi mundo, pero me alegra que exista. Al igual que en Key West, Las Vegas Strip y otros destinos tipo Land's End, se exhibe toda la panoplia de la permisiva diversidad estadounidense. No es el Estados Unidos de Norman Rockwell, pero es mi Estados Unidos, también.