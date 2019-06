La crueldad hacia los inmigrantes ha sido el tema que define la presidencia de Trump

El plan del presidente para acorralar a millones de inmigrantes se remonta a los capítulos más oscuros de nuestra historia. Francamente, no sé si cumplira con su meta, pero que no haya equivocación: sólo bastan las palabras del Presidente Trump para infligir dolor real y tener efectos reales.

Hay que hablar con la verdad: la crueldad hacia los inmigrantes ha sido el tema que define la presidencia de Donald Trump. El ha intentado usar a los dreamers como rehenes para obtener el financiamiento de su proyecto de vanidad, el muro en la frontera. Su administración le ha cerrado la puerta a los refugiados. Han arrancado a niños de los brazos de sus madres para ponerlos en jaulas. Su administración separó a un bebé de cuatro meses de su padre, quien huía de la persecución, y lo transportaron a Michigan; 16 meses después, todavía no puede caminar ni hablar. Eso no es seguridad fronteriza, es un abuso de los derechos humanos.

Me convertí en fiscal y servidora pública porque quería proteger a las personas. Yo quería ser la persona a la cual la gente le pedía ayuda: quería usar la ley como herramienta para la justicia y usar mi poder como arma en la lucha por la justicia. Como Fiscal del Distrito, yo me enfrenté a los delincuentes que defraudaron a inmigrantes y obtuve una indemnización por esas víctimas, independientemente de su situación legal. Como Fiscal General, me aseguré de obtener representación legal gratuita para menores no acompañados.