La confusión cultural de Trump: un llamado a los fanáticos del country disfrazado de reguetón y rap

Dado que me crié en Nueva York, viví gran parte de mi vida en América Latina y ahora resido en Miami y Washington DC, confieso no ser experto en música country. Sin embargo, desde que me expuse a este maravilloso género musical estadounidense siendo un joven marine, las melodías nasales y las letras de las canciones sobre granjeros laboriosos, obreros en apuros, vaqueros solitarios, amantes del alcohol y parroquianos dominicales, han sido un elemento constante en la banda sonora de mi vida.