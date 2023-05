Fui a ver a Taylor Swift

Sus canciones son verdaderos himnos de reafirmación para una generación de mujeres que ha aprendido a tomar el poder, no a que se lo cedan. Y ahí están algunas frases de sus canciones como “I’m the only one of me” (Soy la única como yo) y la crítica a los adultos que creen que “ cuando eres joven ellos asumen que no sabes nada”. Ella sabe.