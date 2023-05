La crisis permanente en la frontera

Las cosas no van a mejorar pronto. Al contrario. A pesar de que el secretario de seguridad interna, Alejandro Mayorkas, ha dicho en repetidas ocasiones que la frontera no está abierta, lo que ven los migrantes en las redes sociales -y lo que escuchan de sus familiares y amigos que ya viven en Estados Unidos- es algo distinto. El mensaje es que es difícil cruzar pero no imposible.