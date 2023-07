A toda velocidad con el Checo Pérez

No es supersticioso. No usa amuletos. Pero un día, cuando tenía unos ocho años, él y su familia fueron al Vaticano y el Papa Juan Pablo II le tocó la mano. Desde entonces, cuando puede, pega una estampa del fallecido pontífice en el tablero de su auto. “Soy muy católico”, me dijo. “Rezo, me persigno y me encomiendo”. Tiene obsesión por el tiempo, por las décimas de segundo y fascinación por los relojes. “Siempre que me pasa un momento muy especial, que quiero recordar en mi vida, me compro un reloj”.