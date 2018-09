John McCain: un mensaje desde el más allá sobre la aptitud de Trump para el cargo

¿Por qué dos duros y cautelosos veteranos de guerra, como Kelly y Mattis, se involucran en ambigüedades infantiles tipo "no, no lo hice ... sí lo hiciste"?

Woodward también hace una crónica del ex consejero de la Casa Blanca, John Dowd, cuando le dijo a Robert Mueller que el presidente no sería capaz de evitar cometer perjurio y le rogó que no entrevistara a Trump durante su investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones. ¿Esto también es un SOS para el país? De manera similar, Woodward relata que el ex gurú del comercio de Trump, Gary Cohn, presuntamente robó un documento del escritorio del presidente el cual está convencido de que dañará la economía del país si el presidente lo firma. "Tengo que proteger el país", dijo presuntamente Cohn.