Joe Biden tiene retos pendientes entre los hispanos

Joe Biden se corona a partir de hoy como candidato presidencial demócrata con tareas pendientes entre los hispanos. La más importante es demostrar, en los escasos días que le quedan a la campana, que entiende la diversidad de nuestra comunidad, sus enormes problemas y las posibles soluciones. No será nada fácil en estos tiempos extraordinarios de temor al contagio de coronavirus, distanciamiento social y contactos virtuales entre políticos y ciudadanos a los que aquellos aspiran a representar.

Sin embargo, en la elección general le presenta el reto de conquistar el apoyo del sector progresista del Partido Demócrata. En él se sitúan muchos jóvenes hispanos, especialmente estudiantes universitarios y profesionales cuyo idealismo alimentó el “Tío Bernie” con sus románticas propuestas de atención medica universal, matrícula gratis para los primeros anos de universidad y el asalto al punado de tiburones que, según él, acaparan las riquezas del país. Biden ha rechazado esas propuestas. Y también la de abolir las temibles ICE y CBP, es decir, Immigration and Custom Enforcement y US Custom and Border Protection, dos agencias federales a las que la malevolencia de Trump ha convertido en órganos represivos que violan los derechos humanos en perjuicio, sobre todo, de inmigrantes hispanos.