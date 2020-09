El voto sí importa, sobre todo en momentos de crisis institucional

La división de los bandos y las cosas que se gritaban, que al compararlo con lo que ha pasado durante la presidencia de Trump, parece ahora un juego de niños, se me quedó grabada primero por lo histórico de la situación y, segundo, porque me demostró el enorme poder que tienen las decisiones de la Corte Suprema en nuestras vidas; incluso, como en este caso, decidiendo una elección presidencial por un voto, en un fallo de 5-4.

Como si ya no hubiese suficiente división en el país, división instigada por Trump para fines electorales, ahora le agregamos la batalla por la nominación al Supremo en medio de la pandemia que el presidente fracasó en manejar, pero que ahora ha pasado a un segundo plano ante el drama de la nominación a poco más de 40 días de las elecciones generales en persona, porque ya el voto adelantado y ausente o por correo está en curso.

Sucede que las elecciones tienen consecuencias. Es algo que ya deben haber entendido quienes en 2016 se quedaron en casa porque Hillary Clinton no les gustaba como candidata y pensaron que de todos modos le ganaría a Trump sin su apoyo. Muchos de esos llevan casi cuatro años lamentándose de los atropellos de Trump, pero ahora dicen que Joe Biden no los entusiasma. Es decir, prefieren otros cuatro años de atropello porque el candidato demócrata no llena todas sus expectativas.