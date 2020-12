El presidente Donald Trump y Fox News se van a la guerra

No se sabe exactamente cuándo empezó a hacer agua el perverso matrimonio. Una posibilidad es que fuera cuando Fox News se negó a darle precios preferenciales a Trump en sus anuncios políticos durante la campaña. El negocio es el negocio. Otra es que fuera por la insistencia por parte de los periodistas que sobreviven en Fox en dar informaciones verídicas. La mayoría de los periodistas renunciaron hace tiempo o fueron despedidos por la cadena para complacer a Trump y a sus seguidores fanáticos que no soportan el más mínimo cuestionamiento de la realidad alternativa que explotan el mandatario y los bufones que ocupan los horarios estelares de Fox News, como Sean Hannity, Tucker Carlson, Lou Dobs y Laura Ingraham.

Es difícil predecir cual será el desenlace de la pelea entre Trump y su otrora amada Fox News, el canal en cuyo programa matutino, Fox and Friends, inició su carrera ¨política¨ propagando el infundio racista de que Barack Obama había nacido en África. Asesores del presidente aseguran que éste está más furioso por su percepción de que Fox lo ¨traicionó¨n que por la humillación de haber perdido las elecciones con el ¨soñoliento Joe¨. No es descartable que use los millones de dólares que está recaudando supuestamente para ¨defender las elecciones¨ con la intención de convertirse en el socio mayoritario de otro medio ultraconservador de los que propagan la ideología del suprematismo blanco que, como he sostenido en este espacio, no es otra cosa que el racismo de toda la vida en Estados Unidos.