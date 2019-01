El cierre del gobierno augura una guerra sin cuartel.

Lo que un sector de esa base parece ignorar es que el cierre del gobierno no solo afecta a los 800,000 empleados federales perjudicados por el tranque, a los contratistas o a los negocios comunitarios que sirven a esos empleados. Los puede afectar directamente a ellos si, por ejemplo, dependen de estampillas de alimentos para comer, o si requieren de los servicios de las agencias federales afectadas.

El dramón del cierre gubernamental, otro episodio del reality show que es la presidencia de Trump, es todavía más indignante si se considera que el grueso de quienes defienden a este presidente y al muro, dentro y fuera del Congreso, ni siquiera viven en la frontera y no tienen la más mínima idea de la dinámica de este sector.

Por eso no compro del todo el argumento de que Trump apeló a sectores lastimados y olvidados por la economía y estoy convencida de que son factores raciales y de prejuicio los que mueven a esta base. Muchos viven a miles de millas de distancia de la frontera, desconocen la dinámica diaria y le creen a un demagogo que afirma que hay una crisis nacional en la franja fronteriza.

Con el cierre, Trump también demuestra que le importan un comino las necesidades de cientos de miles de trabajadores y sus familias que, contrario a Trump, viven de cheque en cheque y sí pagan impuestos. ¿Qué empatía puede tener Trump con cualquiera de estos empleados? Ninguna. Por eso no le pesa decir que el cierre puede durar “meses y hasta años”.

Y su cuerda de habilitadores, quienes tampoco sufren de carencias económicas, siguen apareciendo en la televisión defendiendo a Trump y propagando la mentira de que hay una crisis en la frontera con “millones” llegando a este país sin supervisión. Escuché a uno de estos personajes decir el domingo que la mayor parte de la heroína que llega a Estados Unidos entra por la frontera sur, pero no dice que si en este país no hubiera la demanda que hay de drogas, el negocio del narcotráfico no sería tan floreciente.