El cielo y los superhumanos

Me temo que no les tengo muy buenas noticias.

“¿Tengo fe?” se pregunta Hawking, quien vivió con una discapacidad causada por una progresiva degeneración de los nervios y solo se podía comunicar con sus músculos faciales. “Todos somos libres de creer en lo que queramos, pero desde mi punto de vista la explicación más sencilla es que Dios no existe. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Esto me lleva a una profunda conclusión: probablemente no hay un cielo, ni vida después de la muerte”.