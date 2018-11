El Bob Menéndez que yo conozco

El Senador Bob Menéndez ha sido el campeón más firme que los latinos hemos tenido en el Senado de Estados Unidos y lo necesitamos por seis años más. Una de las razones principales es que, a diferencia de otros políticos, las posturas que asume Menéndez son las que benefician a la gente a quien representa, no a su partido político. Otra razón es la calidad de ser humano que es. Eso no debe sorprender a nadie que lo conoce o que haya seguido su trayectoria en defensa de las causas nobles a través de su carrera. Lo que muchos no saben es que el Senador Menéndez es tan humilde, dedicado y apasionado con ayudar a los más vulnerables como aparece en la televisión. Eso lo digo por experiencia propia.