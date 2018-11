Doy gracias por el rechazo en las urnas al discurso de odio

Aunque Donald Trump es presidente, el año entrante ya no tendrá su sello de goma personal en la Cámara de Representantes, que desde enero será de mayoría demócrata. Y digo que son buenas nuevas, siempre y cuando los demócratas no olviden, como han hecho en otras oportunidades, quiénes los sacaron de la minoría. Me refiero a esa coalición de sectores electorales, incluyendo a los hispanos, que a pesar de sus diversos intereses sumó fuerzas en estas elecciones de medio periodo para rechazar de manera clara y contundente el mensaje racista, divisivo y de miedo de Trump y de los republicanos que lo acogieron en detrimento de sus escaños.