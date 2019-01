Donald Trump es el muro

Esta columna fue publicada originalmente en The New York Times.

Trump no es el primer presidente de su país que pide dinero para construir un muro. George H. W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush construyeron cercas y muros a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. Barack Obama mantuvo ese sistema, que derivó en aproximadamente 1,130 kilómetros de barreras físicas. Así que, ¿por qué no queremos que Trump construya su muro? ¿Cuál es la diferencia?

Hace poco viajé a la frontera en California y Texas, y puedo informar que, contrario a lo que dijo el presidente estadounidense en su discurso, no hay ninguna invasión. La población indocumentada no ha aumentado en una década; de hecho, ha disminuido a 10,7 millones de personas. Además, a pesar de la presencia de cárteles violentos de tráfico de drogas en el lado de México, las poblaciones en la frontera sur de Estados Unidos son de las más seguras en el país.

¿Los demócratas podrían reconsiderar la oferta? Luis Gutiérrez, quien se retiró recientemente de la Cámara de Representantes luego de veintiséis años en funciones, alguna vez me explicó que era como pagar el rescate de un secuestro. Si la Casa Blanca pone el acuerdo sobre la mesa esta vez, los demócratas se encontrarán ante un dilema moral: proteger a los dreamers –quizá incluso a sus hermanos y sus familias– y, al mismo tiempo, terminar con un prolongado cierre de la administración. No obstante, el muro sería un elemento imprescindible en cualquier acuerdo nuevo.

No será sencillo. Ya no estamos en 2018. Todo ha cambiado drásticamente. Los demócratas tienen el control de la Cámara de Representantes y el muro se ha convertido en algo tóxico. Además, hay un elemento racista. El muro se ha transformado en una metáfora para Trump y sus millones de simpatizantes. Representa una división entre “nosotros” y “ellos”, una demarcación física para aquellos que se niegan a aceptar que, en cuestión de unas cuantas décadas, la mayoría de la población del país estará formada por personas de color.

El eslogan “Construyan ese muro, construyan ese muro” se convirtió en su himno y un insulto no solo para los latinos, sino también para todas las personas que no comparten sus ideales xenofóbicos. El muro pasó de ser una promesa de campaña a un monumento cimentado sobre nociones intolerantes. Es por eso que la mayoría de los estadounidenses no pueden aprobar que se lleve cabo. Todos los países tienen derecho a proteger sus fronteras, pero no a un muro que representa odio, discriminación y miedo.