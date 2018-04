Donald Trump, el rey de la arbitrariedad

Es en este contexto que un par de republicanos que enfrentan duras campañas de reelección en sus respectivos distritos, Jeff Denham, de California, y Will Hurd, de Texas, desempolvan la regla Queen of the Hill , que consiste en someter varios proyectos de ley y el que más votos obtenga es el que prevalece. Se ofrecerían cuatro proyectos de ley, dos de los cuales legalizan a los dreamers; otro es el antiinmigrante proyecto republicano de Bob Goodlatte, y el cuarto es el que Ryan proponga. Denham y Ward aseguran tener 240 votos para forzar una votación en caso de que Ryan no actúe. En la Cámara Baja se requiere una simple mayoría de 218 votos para aprobar una medida. Pero, ¿lo harán? Y en el supuesto caso de que avance una medida de legalización de los dreamers, ¿qué hará el Senado? Y en caso de que el proyecto salga del Congreso, ¿lo promulgará Trump si no incluye su lista de medidas antiinmigrantes?