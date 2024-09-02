Dolores Huerta: "Kamala Harris es la única candidata presidencial que lucha por un Estados Unidos justo y equitativo para los trabajadores"

He pasado mi vida luchando por la dignidad del trabajo y los derechos de los latinos, los trabajadores desfavorecidos, los inmigrantes y las mujeres. Reconozco a una luchadora cuando la veo. La vicepresidenta Harris es una luchadora.

La vicepresidenta Harris ha luchado por los derechos laborales y de los trabajadores durante toda su carrera, durante su tiempo como fiscal general del estado, senadora de los Estados Unidos y como vicepresidenta. Aporta una perspectiva única y un profundo conocimiento del diverso tejido social y cultural de los Estados Unidos. Es una líder que escucha, que se involucra y que entiende la importancia de llevar todas las voces a la mesa y reunirse con los votantes donde ellos estén.

En la vicepresidenta Kamala Harris tenemos a una verdadera aliada para los trabajadores y en particular, para la comunidad latina. A lo largo de su carrera, la vicepresidenta Harris ha sido una firme defensora de aumentar el salario mínimo, construir una economía que funcione para los trabajadores, fortalecer los derechos de los trabajadores a organizarse y luchar contra la discriminación en el lugar de trabajo. Estos son problemas que afectan a todos los trabajadores, pero son particularmente críticos para nuestras comunidades latinas, que a menudo enfrentan desafíos únicos en el lugar de trabajo.

Uno de los problemas más apremiantes para las familias trabajadoras es la lucha por llegar a fin de mes con salarios que no han seguido el ritmo del costo de vida. La vicepresidenta Harris ha sido una firme defensora del aumento del salario mínimo federal y recientemente anunció varias propuestas para en sus primeros 100 días en el cargo reducir los costos para las familias estadounidenses.

Sus planes reducirían los impuestos para la clase media; reducirían los costos de los alimentos y se enfrentarían a la especulación de precios por parte de las corporaciones; reducirían los costos de propiedad y alquiler de una casa; reducirían los costos de los medicamentos recetados; y aliviarían la deuda médica de millones de estadounidenses. Estas acciones audaces abordarán algunos de los puntos débiles más agudos que enfrentan las familias latinas y reforzarán su seguridad financiera, dado que los latinos son dueños de sus propios hogares a tasas significativamente más bajas en comparación con los hogares blancos; muchas familias latinas han recurrido a bancos de alimentos y despensas de alimentos; o reducen las comidas al día para hacer frente al aumento del costo de vida; los adultos latinos tienen un 35 por ciento más de probabilidades de tener deudas médicas en comparación con los adultos blancos; y casi el 10 por ciento de los adultos latinos han informado que no toman medicamentos recetados debido al costo. Todo esto cambiaría con la vicepresidenta Harris como presidenta.

La vicepresidenta Harris siempre ha apoyado las políticas destinadas a fortalecer los sindicatos y proteger el derecho de los trabajadores a organizarse. Ella sabe que los sindicatos son una herramienta poderosa para los trabajadores, especialmente en industrias con altas concentraciones de trabajadores latinos, como la agricultura, la hospitalidad y la construcción. Su apoyo a los sindicatos refleja su creencia en el poder de la acción colectiva y su compromiso de garantizar que los trabajadores tengan voz en el lugar de trabajo.

Y la vicepresidenta Harris siempre ha entendido que los derechos laborales están intrínsecamente ligados a los derechos civiles. Ha sido una firme defensora de una reforma migratoria integral, que incluye asegurar nuestra frontera, creando un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que se la han ganado, muchos de los cuales son parte integral de nuestra economía y, sin embargo, viven con miedo a ser deportados.

Mientras la vicepresidenta Harris promete continuar con la agenda a favor de los trabajadores de la administración Biden-Harris, el Proyecto 2025 de Donald Trump amenaza con arrebatarnos todo ese progreso. Mientras estuvo en la presidencia, Trump revirtió las protecciones para el pago y la seguridad de los trabajadores, perdió más de 150.000 empleos manufactureros durante su último año y destrozó 839.000 empleos de trabajadores del sector energético. Durante su presidencia, cerraron fábricas importantes en todo el país, incluida una fábrica de GM en Warren, Michigan, y varias plantas siderúrgicas en Pensilvania. El historial de Trump de socavar y atacar a los sindicatos en todo momento es tóxico para las familias trabajadoras.

Estas elecciones marcan un momento crucial en nuestra historia. Y cada uno de nosotros tendrá que tomar una decisión sobre la dirección que queremos que tome nuestro país. Donald Trump desprecia a los latinos, los trabajadores y los inmigrantes y quiere retroceder el reloj a una época antes de que muchos de nosotros tuviéramos plenos derechos y libertades, cuando a los más ricos les iba bien, mientras que la clase media se quedaba rezagada. ¡No podemos volver atrás!

Elijo ir hacia adelante, hacia el futuro. Un futuro que da cabida a todas las familias latinas. Un futuro en el que nuestra clase media sea fuerte, nuestras libertades estén seguras y nuestra democracia sea sólida. Eso es por lo que está luchando la vicepresidenta Harris. ¡Y es por eso que estoy totalmente comprometida a elegir a la vicepresidenta Harris como la próxima presidenta de los Estados Unidos! ¡Porque con Kamala, sí se puede!

Ella cree, al igual que yo, que Estados Unidos es tan grande como las oportunidades que creamos y las puertas que abrimos para todos y cada uno de los estadounidenses. La vicepresidenta Harris lucha incansablemente por el pueblo.

¡Sí se puede!