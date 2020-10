Detrás de la máscara

La realidad era muy distinta. Cinco días antes -el jueves primero de octubre- había sido diagnosticado con covid-19 y sus doctores no quisieron (o no pudieron) mostrar ninguna prueba en que saliera negativo del coronavirus. En el video parecía tener cierta dificultad para respirar y posiblemente aún era contagioso, poniendo en riesgo al personal de la Casa Blanca. La verdad es que, a pesar del show, el presidente estaba enfermo.

Para Trump gobernar es, en buena parte, salir en la tele y tuitear. "No le tengas miedo al covid", escribió en Twitter. " No dejes que domine tu vida." Pero cuando lo hizo más de 210,000 personas ya habían muerto del coronavirus en Estados Unidos. Días después, el asesor presidencial, Anthony Fauci, pronosticó que la cifra de fallecidos podría aumentar a 400 mil si no se toman las debidas precauciones durante el otoño y el invierno.