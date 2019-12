Donald Trump es un presidente muy imperfecto. Tanto que muchos padres le advierten a sus hijos que no lo imiten. Trump ha expresado gravísimas opiniones sexistas -¿se acuerdan lo que dijo en el video del programa Access Hollywood?-; ha hecho comentarios racistas en contra de inmigrantes mexicanos, haitianos y africanos; ha mentido o dado información falsa más de 10,000 veces ; insulta, se burla y le pone apodos a sus adversarios políticos; y según la evidencia presentada recientemente en el Congreso, está dispuesto a hacer cualquier cosa para reelegirse. A pesar de lo anterior, la pregunta es: ¿hizo algo para ser destituido? Muchos demócratas creen que sí. Por eso se aprobaron en el congreso dos artículos para sacarlo del poder.

Lo que para Trump fue una llamada “perfecta”, para los demócratas en el Congreso es la prueba más fuerte para destituirlo. "El presidente no nos deja ninguna alternativa más que actuar debido a que está tratando de corromper la elección, en su propio beneficio, una vez más," dijo Nancy Pelosi, la presidente de la Cámara de Representantes. Esto refleja la visión de que Trump ganó la elección presidencial del 2016 con la ayuda de Rusia y que pretendía hacerlo en el 2020, otra vez, con la ayuda de Ucrania.

Todo es político. La decisión de la Cámara de Representantes -controlada por los demócratas- de enjuiciar a Trump seguramente sería rechazada en el Senado, donde dominan los Republicanos. Es decir, al final, Trump no será destituido . Entonces ¿por qué no esperar a que los electores decidan qué hacer con Trump en las elecciones del 3 de noviembre del 2020?

La respuesta más clara a esa vital pregunta es de Adam Schiff, el líder del Comité de Inteligencia, que realizó la investigación sobre Ucrania: “¿Por qué no dejamos (a Trump) hacer trampa en una elección más? ¿Por qué no lo dejamos engañarnos otra vez? ¿Por qué no dejamos que reciba ayuda extranjera una vez más?”.