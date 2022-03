De dónde somos

No por casualidad, la mitad de los refugiados contabilizados hasta ahora son menores de edad. Sus padres y familiares deciden huir para salvaguardar sus vidas. Ucrania viaja con ellos. Pero en tierra propia se quedan muchos, y otros tantos regresan para unir fuerzas. Es conmovedor saber que en pleno año 2022 haya tantos seres humanos dispuestos a dar la vida por una idea. No a quitar la vida del otro, no a unirse al poderoso, sino a defender al débil. A la idea de justicia. Al valor de la libertad.