Cuidado con los abogados corporativos en la política

En Puerto Rico –y en el resto del mundo– el de abogado es un título que representa inteligencia, honradez y verticalidad, cualidades muy valiosas en el mundo de la política. Pero la gran mayoría del pueblo no sabe o no entiende las diferentes especialidades y los diferentes tipos de abogados que existen. La imagen que tienen sobre el abogado es la que ven en las películas, donde se presenta al abogado litigando un caso dramático ante un jurado. Lo que no saben es que la mayoría de los abogados no litigan y el 95% de los casos jamás llegan a juicio. Tampoco saben que dentro de la abogacía hay diferentes especialidades y una de esas especialidades es la del abogado corporativo, que representa o lleva casos en defensa o en contra de corporaciones y/o compañías poderosas y multimillonarias. El abogado corporativo que representa una corporación tiene el deber, según los cánones de ética de la abogacía, de proveer una representación competente y velar por los mejores intereses de su cliente.