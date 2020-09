Cuando miente el presidente

El presidente Donald Trump ha vuelto a mentir. Y sus mentiras podrían haber costado muchas vidas. Trump ha mentido no una, dos, tres o cuatro veces. Ha mentido o dicho información falsa más de 20,000 veces desde que llegó a la presidencia, de acuerdo con el conteo que lleva el diario The Washington Post. Esta vez sus mentiras tienen que ver con la peor pandemia que ha sufrido el mundo en un siglo.

En 18 entrevistas con el periodista Bob Woodward, para su libro Rage (Ira), el presidente reconoció haber minimizado el terrible impacto del coronavirus para no causar pánico. Pero si el presidente hubiera informado a la gente antes sobre los peligros del covid-19 -y tomado medidas al respecto- se hubieran podido salvar muchas vidas. Un estudio de la Universidad de Columbia concluye que 36,000 personas no habrían muerto en Estados Unidos si se hubieran adelantado una semana en marzo las órdenes de distanciamiento social. Pero Trump se guardó la información.

Trump también minimizó el peligro para los niños. "Hoy y ayer han salido datos muy preocupantes", le dijo a Woodward al 19 de marzo. "No es solo a gente mayor (que está afectando el coronavirus). A la gente joven también, a mucha gente joven.". A pesar de lo anterior, casi cinco meses después, el 5 de agosto, dijo en la cadena Fox: "Los niños son casi inmunes a esta enfermedad". Hoy sabemos que más de medio millón de niños estadounidenses se han contagiado del virus, según un reporte de la Academia Americana de Pediatría . Eso, señor presidente, no es inmunidad a una enfermedad.

"Lo quería minimizar", le dijo a Woodward en marzo. " Todavía lo quiero minimizar porque no quiero causar pánico ". Y ahora, tras la publicación de sus mentiras, Trump insiste en que hizo lo correcto. "Soy un cheerleader (animador) de este país", dijo defendiéndose. "Yo amo a nuestro país. No quiero que la gente tenga miedo. No quiero crear pánico...Y lo hemos hecho muy bien".

Las mentiras de Trump sobre el coronavirus serán recordadas entre las más letales de la historia moderna de Estados Unidos. Solo comparables con las mentiras de George W. Bush antes de invadir Irak en 2003 (argumentando, falsamente, que ahí había armas de destrucción masiva). No extraña, por lo tanto, que muchos tampoco le crean a Trump cuando niega haberle llamado "perdedores" y "tontos" a soldados estadounidenses muertos en combate, como reportó la revista The Atlantic.

Los grandes líderes nunca son conocidos por sus grandes mentiras. Los grandes líderes dicen la verdad en los momentos más difíciles, aunque duela. No me imagino a Winston Churchill mintiéndole a los ingleses sobre la amenaza que representaba Adolfo Hitler y los nazis antes de la segunda guerra mundial, solo para no causar pánico. En cambio, sí me imagino a Trump mintiendo sobre, bueno, sobre todo.