Cornyn no protegió a las familias trabajadoras al no legislar para incluirlas en el alivio del coronavirus

Es frustrante que los funcionarios del gobierno como el senador Cornyn no están haciendo tanto como deberían para ayudar a nuestra comunidad. Es por esto, que este verano me uní a la campaña Yo Soy América 2020, una campaña de participación cívica que trabaja en coalición con SEIU , iAmerica y Mi Familia Vota , para educar a los votantes sobre los asuntos que les son más importantes, para que cuando llegue noviembre puedan votar por los funcionarios electos que representen sus valores.

Perder miembros de mi comunidad y de mi familia a manos del Coronavirus no es fácil de superar. Pero siempre recuerdo lo que mi abuelita me dice, “Dios no te manda más de lo que puedes soportar”. Estas palabras me dan fuerza para continuar independientemente de lo que pase y asegurarme de que todos en mi comunidad salgan a votar por líderes que estarán de nuestro lado este noviembre.