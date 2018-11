Conseguir votantes latinos en 2020 requiere invertir, desde ahora, en nuestra comunidad

Los miembros republicanos del Congreso en los distritos de batalla no lograron los votos latinos necesarios y perdieron sus asientos, debido a la decisión de Trump de provocar a su base de simpatizantes, extremadamente conservadores, difamando a las comunidades latinas e inmigrantes.

No es el momento de descansar. Las campañas y los candidatos deben comenzar a aplicar las lecciones aprendidas este año si desean obtener los votos del creciente electorado latino en el año de las elecciones presidenciales de 2020.

1. No ignoren lo obvio: nos guste o no, los latinos somos el segmento con el crecimiento más rápido del electorado e ignorarnos sería suicidio político. Cada año, aproximadamente 800,000 latinos cumplen 18 años y son elegibles para votar. En el ciclo electoral que se acaba de terminar, los latinos menores de 25 años conformaron un tercio de las inscripciones de votantes reunidas por Mi Familia Vota en los seis estados donde operamos: AZ, CA, CO, FL, NV y TX. Una parte importante de los mensajes de las redes sociales de Mi Familia Vota a los millennials latinos, incluidos 13 videos de la actriz Diane Guerrero. En general, el 85% de los 60 millones de latinos en Estados Unidos son ciudadanos. Dicho claramente: nuestros números de votantes son enormes y crecen cada año.