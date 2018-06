Cómo traer una vida más saludable a su vecindario

Debido a que la educación es un indicador crítico de la salud y el éxito a través de la vida, incluso antes de la edad preescolar, hemos creado un programa de bajo costo que opera dentro de WIC que ayuda a los padres a reconocer los hitos clave del desarrollo y fomenta la lectura diaria en el hogar. El programa incluye libros gratis para todas nuestras familias del programa ‘Preparándonos poco a poco’ o 'Little by Little School Readiness Program' en inglés.

