Cómo sacar a Trump de la Casa Blanca

Aunque quiera y haga berrinche, Trump no se puede quedar en la Casa Blanca debido a que el sistema democrático es mucho más fuerte que él. El presidente, falsamente, ha dicho que ganó las pasadas elecciones. "Como todo el mundo vio, ganamos con cifras históricas" , dijo en su conferencia de prensa el 5 de noviembre. Pero eso no es cierto.

Esto no es ninguna trampa o favoritismo. Así se proyectó a Trump como ganador en el 2016, así lo hicimos con Biden este año y así ha sido por décadas. Como Estados Unidos no tiene un organismo nacional que organiza las elecciones y cuenta los votos, entonces los medios anuncian al ganador. Este sistema nunca ha fallado.

Pero eso no cambia la realidad. El diario The New York Times hizo su tarea, llamó a docenas de representantes estatales de los dos partidos en todo el país y concluyó que "no hay evidencia de fraude o de otras irregularidades que hayan afectado el resultado de las elecciones presidenciales".