Comience temprano, hable a menudo, hablar es poder: “Talking is Power”

Power to Decide ha lanzado su campaña # TalkingIsPower, un esfuerzo a nivel nacional para fomentar las conversaciones importantes entre los jóvenes y los adultos que se preocupan por ellos. El mensaje de nuestra campaña es sencillo –comience temprano y hable a menudo ( Start early, Talk often)– y ha sido diseñado para alentar a aquellas personas que son los modelos de los jóvenes –familiares, educadores y líderes, entre otros– de la importancia de ser para ellos una fuente de información adecuada sobre el sexo, el amor, las relaciones de pareja y los métodos anticonceptivos. Nosotros creemos que estos modelos son esenciales para asegurar que los jóvenes, independientemente de quienes sean o de dónde vivan, tengan el poder de decidir si quieren o no quedar embarazadas y bajo qué circunstancias. # TalkingIsPower se llevará a cabo durante el mes de mayo y es nuestra manera de conmemorar el mes para la Prevención Nacional de Embarazos de Adolescentes.