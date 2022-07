Las lecciones para América Latina que deja la caída de Boris Johnson del poder

Johnson autorizó primero una negación rotunda, luego dijo que no tenía conocimiento de una acusación "específica", a continuación, que no se le informó sobre una acusación "grave y específica", y luego que no se le informó sobre ninguna acusación que pudiera ser objeto de una acción disciplinaria "formal". Cuando más tarde confesó que lo sabía todo y reconoció su error, ya era demasiado tarde. Una serie de importantes colegas se ofendieron por haberse rebajado en los medios de comunicación nacionales al hacerse eco obedientemente de las tergiversaciones en serie.