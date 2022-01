Antisemitisimo: la lacra que no cesa

Porque en un planeta virtual que no conoce fronteras, las redes sociales se han convertido en un espacio en el que prolifera la violencia sin control. Como demuestra el último análisis del Centro para Contrarrestar el Odio Digital (Center to Counter Digital Hate, CCDH), Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y TikTok no tomaron ninguna medida para eliminar el 84% de las publicaciones antisemitas, incluso cuando fueron señaladas a través de las herramientas existentes para detectar contenidos perniciosos.