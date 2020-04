Al virus le gusta tu cara

¿Cuántas veces te vas a tocar la cara mientras lees esta columna? En un momento te doy los datos que tengo. Pero este comportamiento explica por qué el coronavirus se ha extendido por todo el planeta. Ha sido un brutal ataque a través de nuestras caras. No hay nada que le guste más a este virus que tu boca, tus ojos y tu nariz.

Otra investigación, del American Board of Family Medicine, encontró que nos tocamos los ojos, la nariz y la boca un promedio de 19 veces cada dos horas . Ambos estudios concluyeron que una mayor conciencia de todas las veces que nos tocamos la cara ayuda a una mejor higiene y menos infecciones.

Después de leer estos experimentos, y de pasar un par de sustos con el coronavirus, me toco mucho menos la cara. Estamos desarrollando una especie de alarma interna cada vez que hacemos algo -tocarnos la cara o superficies, acercarnos demasiado a alguien, ir al supermercado sin tapabocas - que nos ponga en peligro de contagio. Pero no siempre fue así.

El domingo primero de marzo un sacerdote de la iglesia Christ Church Georgetown saludó de mano y le dio la comunión a más de 500 personas, según reportó originalmente la agencia AP y The Washington Post . Bueno, poco después se supo que ese sacerdote dio positivo en la prueba del coronavirus y las autoridades locales de Washington D.C. le pidieron a los feligreses que estuvieron en contacto con él que se pusieran voluntariamente en cuarentena.

Eso ocurrió hace menos de dos meses y es increíble pensar cómo nos ha cambiado la vida desde entonces. La normalidad ya no será lo que fue en el 2019. Y esto va para largo. Un estudio de la escuela de salud pública de la Universidad de Harvard consideró que " un distanciamiento social intermitente será necesario hasta el 2022... a menos que un tratamiento o una vacuna esté disponible ."

Hay tantas cosas que no sabemos sobre esta enfermedad. Por ejemplo, como padre de un universitario, no sé si Nicolás va a regresar a la escuela este otoño y si podrá jugar fútbol americano antes del 2021. Las cosas no pintan bien.