Ahora Trump ha decidido ir tras sus propios ciudadanos

Los inicios del plan datan del 16 de junio de 2015. Ese día Trump anunció su campaña presidencial llamando a los mexicanos ladrones, violadores y criminales. Con estas palabras comenzó la primera fase del plan, la táctica de deshumanización de los inmigrantes y las personas de color, como yo y como millones, y de personas que provienen de países que, según Trump, son países de “mierda”. En sus discursos, Trump ha dicho que los demócratas quieren “infestar” al país con inmigrantes, como si fuéramos ratas o insectos. También nos llamó animales, y ha dicho que los miembros de pandillas de origen latino no son personas, comentarios que fácilmente pueden referirse a todos los individuos de origen latino, aunque no sean un peligro para el país. Recientemente, el Departamento de Justicia ordenó a sus portavoces usar la palabra “ilegal” para referirse a las personas que ingresaron al país sin documentos. Lo más peligroso es que Trump y sus allegados no dicen estas palabras solamente una vez; las repiten una y otra vez con el fin de convencer a sus seguidores de que estas palabras son verdad.

Al igual que millones de ciudadanos estadounidenses naturalizados, mis raíces en este país son profundas. Tengo un trabajo que me permite ayudar a la comunidad latina, he tenido el privilegio de trabajar en una campaña presidencial y para el Senado de los Estados Unidos, y tengo a mi familia y amigos aquí, incluso una hija pequeña que nació en este país. Es este lazo paternal y el deseo de vivir en el mismo país que me dio la bienvenida hace más de una década lo que me impulsa a decir las tres palabras que van a ayudar a este país a salir de esta etapa obscura de nuestro país: no te rindas. La retórica anti-inmigrante y las leyes nacidas del racismo y bautizadas por la deshumanización que hemos visto en acción bajo la administración Trump tienen un punto débil: el voto. Si la comunidad latina sale a votar en las elecciones de medio término en noviembre y vota por candidatos y candidatas que apoyen a nuestra comunidad y a todas las comunidades que han sido atacadas por Trump, lograremos un gran cambio. No es tiempo de sentir miedo y desilusión por el sistema político. Por el contrario: es tiempo de ser fuertes y de participar en el proceso cívico de este país