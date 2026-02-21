Nuevo México Nuevo México investigará esterilizaciones forzadas de mujeres nativas americanas y su impacto histórico Nuevo México investigará las esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas en los años 70 y su impacto duradero en comunidades nativas.



En la década de 1970, la agencia estadounidense que proporciona atención médica a los nativos americanos esterilizó a miles de mujeres sin su consentimiento pleno e informado, privándolas de la oportunidad de formar o crecer una familia.

Décadas más tarde, el estado de Nuevo México se dispone a investigar esa preocupante historia y su daño duradero.

Los legisladores de Nuevo México aprobaron esta semana una medida para que el Departamento de Asuntos Indígenas del estado y la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer examinen la historia, el alcance y el impacto continuo de las esterilizaciones forzadas y coaccionadas de mujeres de color por parte del Servicio de Salud Indígena y otros proveedores. Se espera que los resultados se informen al gobernador a finales de 2027.

"Es importante que Nuevo México comprenda las atrocidades que ocurrieron dentro de las fronteras de nuestro estado", dijo la senadora estatal Linda López, una de las patrocinadoras de la legislación.

No es el primer estado en confrontar su pasado. En 2023, Vermont creó una comisión de verdad y reconciliación para estudiar la esterilización forzada de grupos marginados, incluidos los indígenas estadounidenses. En 2024, California comenzó a pagar indemnizaciones a las personas esterilizadas sin su consentimiento en prisiones y hospitales estatales.

La Legislatura de Nuevo México también sentó las bases para crear una comisión de sanación separada y para un reconocimiento formal de una parte poco conocida de la historia que persigue a las familias nativas.

Sarah Deer, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Kansas, dijo que esto ya era hora.

“Las mujeres de estas comunidades son portadoras de estas historias”, afirmó.

Aparte de un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos de 1976, el gobierno federal nunca ha reconocido lo que Deer llama una campaña de esterilizaciones “sistémicas” en comunidades nativas americanas.

El Servicio de Salud Indígena y su agencia matriz, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., no respondieron a múltiples correos electrónicos solicitando comentarios sobre la investigación de Nuevo México.

Una historia inquietante

En 1972, Jean Whitehorse ingresó en un hospital del Servicio de Salud Indígena en Gallup, Nuevo México, con una apendicitis. Con solo 22 años y recién nacida, Whitehorse recuerda haber sentido un dolor extremo cuando los médicos le entregaron una avalancha de formularios de consentimiento antes de operarla de urgencia.

“La enfermera me puso el bolígrafo en la mano. Simplemente firmé en la línea”, dijo Whitehorse, ciudadano de la Nación Navajo.

Unos años después, cuando luchaba por concebir un segundo hijo, Whitehorse dijo que regresó al hospital y se enteró de que le habían hecho una ligadura de trompas. La noticia la devastó, contribuyó a la ruptura de su relación y la sumió en una espiral de alcoholismo, afirmó.

Los defensores ya alertaban sobre mujeres como Whitehorse, que ingresaban en clínicas y hospitales del IHS para dar a luz o someterse a otros procedimientos y luego se encontraban incapaces de concebir. El grupo activista Mujeres de Todas las Naciones Rojas (WARN), una rama del Movimiento Indígena Americano, se formó en parte para denunciar esta práctica.

En 1974, la médica choctaw y cherokee Connie Redbird Uri revisó los registros del IHS y alegó que la agencia federal había esterilizado hasta al 25% de sus pacientes en edad fértil. Algunas de las mujeres que Uri entrevistó desconocían haber sido esterilizadas. Otras afirmaron haber sido presionadas para dar su consentimiento o haber sido engañadas haciéndoles creer que el procedimiento era reversible.

Las acusaciones de Uri impulsaron la auditoría de la GAO, que determinó que el Servicio de Salud Indígena esterilizó a 3406 mujeres en cuatro de las 12 áreas de servicio de la agencia entre 1973 y 1976, incluyendo Albuquerque. La agencia descubrió que algunas pacientes eran menores de 21 años y que la mayoría había firmado formularios que no cumplían con las regulaciones federales para garantizar el consentimiento informado.

Los investigadores de la GAO determinaron que entrevistar a mujeres que se habían sometido a esterilizaciones "no sería productivo", citando un solo estudio de pacientes de cirugía cardíaca en Nueva York que tenían dificultades para recordar conversaciones previas con médicos. Debido a la falta de entrevistas con pacientes y al limitado alcance de la auditoría de la GAO, los defensores afirman que aún no se ha contabilizado el alcance y el impacto totales.

Un lugar para contar sus historias



Whitehorse no compartió su experiencia durante casi 40 años, dijo. Primero se lo contó a su hija. Luego, a otros familiares.

“Cada vez que cuento mi historia, se alivia la vergüenza, la culpa”, dijo Whitehorse. “Ahora pienso, ¿por qué debería avergonzarme? Es el gobierno el que debería avergonzarse de lo que nos hicieron”.

Whitehorse ahora defiende públicamente a las víctimas de esterilización forzada. En 2025, testificó sobre esta práctica ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas y exigió a Estados Unidos una disculpa formal.

Whitehorse espera que la investigación de Nuevo México ofrezca a más víctimas un espacio para contar sus historias. Sin embargo, activistas como Rachael Lorenzo, directora ejecutiva de la organización de salud sexual y reproductiva Indigenous Women Rising, con sede en Albuquerque, afirman que la comisión debe tener cuidado de no retraumatizar a las sobrevivientes a lo largo de las generaciones.

"Es un tema muy tabú. Se necesita mucho apoyo cuando contamos estas historias traumáticas", dijo Lorenzo.

En una audiencia legislativa de Nuevo México a principios de este mes, el médico retirado del Servicio de Salud Indígena , Dr. Donald Clark, testificó que ha visto a pacientes de entre 20 y 30 años "que buscan anticonceptivos pero no confían en que no serán esterilizadas irreversiblemente" debido a historias transmitidas silenciosamente de sus abuelas, madres y tías.

“Sigue siendo un problema que afecta la elección de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres hoy en día”, afirmó Clark.

Un patrón de privación de derechos



Una decisión de 1927 de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Buck v. Bell confirmó el derecho de los estados a esterilizar a las personas que consideraban “no aptas” para reproducirse, allanando el camino para la esterilización forzada de inmigrantes, personas de color, personas discapacitadas y otros grupos marginados a lo largo del siglo XX.

Según Lorenzo y Deer, la esterilización de mujeres nativas americanas encaja en un patrón de políticas federales destinadas a perturbar la autonomía reproductiva de los pueblos nativos, desde el traslado sistemático de niños indígenas a internados gubernamentales y hogares de acogida para no nativos hasta la Enmienda Hyde de 1976, que impide que las clínicas y hospitales tribales que reciben financiación federal realicen abortos en casi todos los casos.

En Canadá, los médicos fueron sancionados tan recientemente como en 2023 por esterilizar a mujeres indígenas sin su consentimiento.