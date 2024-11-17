Cómo un secuestro y asesinato llevó al desmantelamiento de una célula del Cartel de Sinaloa en España

Video Terror en Sinaloa por la ola de violencia: más de 500 personas han muerto en las últimas cinco semanas

Una investigación que empezó por el secuestro y asesinato de un compinche terminó con el arresto de 14 miembros de un grupo criminal vinculado al Cartel de Sinaloa de México, anunció este domingo la Policía Nacional española.

"La red criminal desarticulada, asentada en Cataluña, está presuntamente implicada en el secuestro y muerte de un hombre cuyo cadáver fue localizado en una zona boscosa" de esta región "y que había viajado desde Italia para reunirse con algunos de los líderes" de la banda, explicó la Policía Nacional en un comunicado.

La organización desmantelada estaba "compuesta principalmente por individuos mexicanos" y estaba "vinculada al cartel mexicano de Sinaloa", detalló la entidad.

Los detenidos, 11 hombres y 3 mujeres, vivían en la región del Maresme y Barcelona, pero la mayoría tenía una gran movilidad internacional y viajaba a menudo a México y a varios países europeos. Tienen entre 30 y 70 años. Entre ellos está el "cerebro del secuestro y líder de la organización", dijo la policía española.

Durante los registros se encontraron armas de fuego, metanfetamina preparada ya para el consumo, una gran cantidad de éxtasis, una plantación de marihuana, material tecnológico y dinero, así como evidencias que conectan a la red con el caso de secuestro y asesinato, agregó la agencia policial.

El caso de secuestro y asesinato que llevó a desmantelar una red ligada al Cartel de Sinaloa

La víctima, de 46 años, trabajaba presuntamente para la organización y había viajado desde Italia a Barcelona para reunirse con algunos de los líderes de la red criminal.

El secuestro se produjo entre finales de mayo y junio. Los secuestradores le mandaron una foto a la familia como prueba de vida y exigieron un rescate de 240,000 euros (253,000 dólares), del que llegaron a recibir 32,000 dólares, en criptomonedas. Luego la familia, que vive en Kosovo, se comunicó con la policía y contó que habían hecho un primer pago bajo presión y con la condición de tener una nueva prueba de vida de su familiar, pero no recibieron ninguna.

El cadáver de la víctima, cuya nacionalidad no fue revelada, fue hallado tiempo después, el 5 de agosto, en un bosque de Tarragona, Cataluña, con signos de violencia y en avanzado estado de descomposición.

La policía localizó una vivienda en la provincia de Barcelona en la que creen que retuvieron al hombre y lo asesinaron, y luego la pintaron. También localizaron el vehículo que utilizaron para trasladar el cadáver hasta el bosque en donde fue abandonado.

Cómo operaba el grupo criminal en España

Los detenidos están presuntamente relacionados con delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, secuestro y asesinato.

Recibían paquetes de origen mexicano con metanfetamina impregnada en piezas de ropa que se enviaban a Cataluña desde México y, una vez en España, realizaban el proceso de extracción de la sustancia estupefaciente en un laboratorio, que también fue descubierto por la policía.

El Cartel de Sinaloa debe su nombre al estado del noroeste de México donde surgió, y sigue siendo una de las organizaciones criminales más importante del mundo, pese a que dos de sus líderes históricos, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, e Ismael 'El Mayo' Zambada, se hallan encarcelados en Estados Unidos.

