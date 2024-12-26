“Están llenando el cielo de volantes”: lanzan más 'narcopapeletas' con mensajes en contra del gobernador de Sinaloa

Video Sheinbaum responde al anuncio de Trump de declarar a los carteles de droga como organizaciones terroristas

Más 'narcovolantes' fueron lanzados desde avionetas sobre Culiacán esta semana con acusaciones de presunta corrupción contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de la ola de violencia que azota al estado.

Esta es la tercera vez en la que avionetas lanzan sobre Culiacán mensajes atribuidos a la facción del Cartel de Sinaloa llamada ‘La Mayiza’, que es comandada por Ismael Zambada Sicairos, alias ‘El Mayito Flaco’, hijo de Ismael Zambada García, ‘El Mayo’, arrestado en Estados Unidos a finales de julio.

La captura de ‘El Mayo’ desató una ola de violencia derivada de la pugna entre esa facción y el grupo llamado ‘Los Chapitos’, encabezado por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, con un saldo de cientos de muertos, secuestros y desapariciones.

Tras el arresto de Zambada García cerca de El Paso, Texas, Rocha Moya ha enfrentado acusaciones de mantener vínculos con el narco, pero el gobernador ha rechazado de forma reiterada los señalamientos.

A principios de semana, ciudadanos de Culiacán reportaron el lanzamiento de papeletas con nuevas acusaciones contra Rocha Moya, familiares del gobernador y otros funcionarios locales. “Están llenando el cielo de volantes”, dijo un ciudadano de Culiacán que publicó un video de la 'lluvia' de papeletas ocurrida el lunes, a plena luz del día.

Las denuncias de presunta corrupción que rodean a Rocha Moya en Culiacán

Los 'narcovolantes' contienen un llamado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y a su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para que actúen contra una presunta “gran red de corrupción de Rocha Moya”. “Iremos por todos los culpables del gobierno rochista. Todos pagarán así se escondan dentro de La Primavera”, dicen las papeletas haciendo referencia al exclusivo sector residencial La Primavera en Culiacán.

García Harfuch fue enviado por Sheinbaum a Sinaloa hace unas semanas para coordinar las acciones federales y estatales en medio de la ola de violencia que azota al estado. El repunte en la violencia ha derivado en más de 600 asesinatos, cientos de secuestros y desapariciones que las autoridades han atribuido a la lucha entre ‘Los Chapitos’ y ‘La Mayiza’.

La violencia y el acoso criminal han alcanzado tal nivel que la comunidad empresarial y los organismos civiles en Sinaloa han catalogado la situación como un “estado de excepción”.

La crisis de violencia ha resultado en una crisis económica. Según organismos empresariales, el ambiente de temor e incertidumbre ha derivado en pérdidas económicos de unos 19,000 millones de pesos, cerca de 1,000 millones de dólares y en el despido de unos 25,000 empleados. Los empresarios urgieron a mediados de diciembre al gobierno federal a activar un “plan emergente” para reactivar la economía en el estado ante las pérdidas.

Por qué han arreciado las críticas contra Rocha Moya

Las acusaciones contra el gobernador aumentaron luego de que el abogado de ‘El Mayo’ difundió una carta en agosto en la que acusó al gobernador de vínculos con el Cartel de Sinaloa. En su carta, el capo, cofundador del Cartel de Sinaloa dijo que Rocha Moya estaba entre los asistentes de una reunión en una hacienda en Culiacán el día en que él fue sometido, secuestrado y llevado a la fuerza a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, uno de ‘Los Chapitos’.

Rocha Moya ha negado haber acudido al encuentro.

Según ‘El Mayo’, Guzmán López lo había convocado para servir como mediador en un conflicto político en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). El capo, quien había eludido la justicia en México durante décadas, dijo que en esa reunión fue asesinado Héctor Melesio Cuén, un político local que había sido rector de la UAS.

Tras los señalamientos, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó recientemente que, luego de haber llevado a cabo indagatorias, Cuén sí habría sido asesinado en el sitio donde ‘El Mayo’ dijo que ocurrió la supuesta reunión.

La versión de la FGR echó abajo una versión que previamente había ofrecido la Fiscalía local en Sinaloa, que inicialmente dijo que Cuén murió en un intento de robo de vehículo.

Los 'narcovolantes' presuntamente lanzados por el hijo de ‘El Mayo’

En medio de la ola de violencia, residentes de Culiacán y otras ciudades de Sinaloa han reportado desde septiembre el lanzamiento de papeletas con mensajes atribuidos a la facción liderada por el hijo de ‘El Mayo’.

A finales de septiembre, cientos de papeletas fueron lanzadas desde avionetas sobre Culiacán, Los Mochis, Mazatlán y otras regiones de Sinaloa.

“Sinaloa, nos enfrentamos a un desafío sin precedentes”, dice el mensaje en uno de los volantes que fue obtenido por Univision Noticias. “Las sombras de la violencia y el miedo han invadido nuestros hogares, amenazando la paz y la armonía que tanto valoramos".

Los volantes además incluían acusaciones en contra de Rocha Moya y otros funcionarios locales por estar supuestamente vinculados a la facción de ‘Los Chapitos’.

Las papeletas también desplegaban imágenes de Guzmán Lopez y de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes también son hijos de ‘El Chapo’.

El texto además mostraba una lista de delitos atribuidos a ‘Los Chapitos’, como cobro de cuotas a empresarios inmobiliarios, robo de automóviles, extorsiones a agricultores, mineros y productores de carbón. También denunciaban a ‘Los Chapitos’ de sobornar a políticos locales y despojar a ciudadanos de sus propiedades, entre otros delitos.

En octubre, más narcovolantes firmados por ‘La Mayiza’ fueron lanzados sobre Culiacán.

Gobierno de Sheinbaum reporta acciones contra el Cartel de Sinaloa

Mientras las facciones del Cartel de Sinaloa se disputan el control del territorio, el gobierno de Sheinbaum ha informado de múltiples acciones para desmantelar el negocio criminal del grupo. Entre las acciones destaca el aseguramiento de 1.5 toneladas de pastillas de fentanilo a principios de diciembre tras una operación en los municipios de Ahome y Guasave.

El gobierno federal dijo que el decomiso fue el más grande en su tipo en la historia de México. La presidenta dijo que la incautación representaba pérdidas para el grupo criminal que ascendían a unos 400 millones de dólares.

En las últimas semanas, García Harfuch también ha reportado el arresto de varios líderes regionales de ambas facciones del Cartel de Sinaloa.

Rocha Moya, por su parte, dijo el lunes que despidió a su anterior secretario de Seguridad estatal, Gerardo Mérida Sánchez, para lograr una mayor coordinación en la estrategia de seguridad encabezada por García Harfuch. En sustitución de Mérida Sánchez, el gobernador nombró como secretario a Óscar Rentería Schazarino, un general del Ejército.

