Hallan en un pantano el vehículo militar con 3 soldados de EEUU muertos en Lituania; otro sigue desaparecido

Tres de cuatro soldados estadounidenses que desaparecieron la semana pasada en Lituania han sido encontrados muertos en su vehículo blindado que fue sacado de un área pantanosa este lunes, informó el Comando del Ejército de Estados Unidos en Europa y África. El cuarto militar sigue desaparecido.

Los cuerpos de los tres soldados fueron recuperados después de un esfuerzo masivo de seis días por parte de las Fuerzas Armadas y autoridades de Estados Unidos, Polonia y Lituania para extraer el vehículo M88 Hercules de un pantano en el extenso campo de entrenamiento General Silvestras Žukauskas, en la ciudad de Pabradė.

Los soldados estaban en un ejercicio de entrenamiento táctico cuando ellos y su vehículo fueron reportados como desaparecidos en las primeras horas del martes, informó el Ejército.

En un comunicado, el Ejército dijo que las identidades de los soldados de la 1ra Brigada de Combate Blindada, 3ra División de Infantería, quedarían reservados hasta que se notifique a las familias.

“Estamos de luto con las familias y seres queridos de estos extraordinarios ‘Dogface Soldiers’ durante este tiempo impensable”, dijo el Mayor General Christopher Norrie, comandante de la 3ra División de Infantería.

“Pero la búsqueda no termina hasta que todos estén en casa. Las palabras no pueden expresar nuestra gratitud a aquellos que trabajan día y noche durante estos extensos esfuerzos de búsqueda y recuperación, y su compromiso inquebrantable de no descansar hasta que todos sean encontrados”, agregó.

Así fue la búsqueda de los soldados estadounidenses en Lituania

Cientos de soldados lituanos y estadounidenses y rescatistas participaron en la búsqueda en los densos bosques y el terreno pantanoso alrededor de Pabradė, que se encuentra seis millas al oeste de la frontera con Bielorrusia. El vehículo blindado fue hallado el miércoles de la semana pasada sumergido en 15 pies de agua.

Las Fuerzas Armadas lituanas proporcionaron helicópteros militares, aviones de ala fija, sistemas aéreos no tripulados y personal de búsqueda y rescate. Llevaron excavadoras adicionales y otros equipos pesados de construcción, expertos técnicos y varios cientos de toneladas de grava y tierra para ayudar en la recuperación.

Buzos de la Marina de Estados Unidos pudieron maniobrar a través de gruesas capas de barro, arcilla y sedimento “con visibilidad cero” para alcanzar el vehículo de 63 toneladas el domingo por la noche y encontrar dos puntos para sujetar cables de acero, según el Comando. El vehículo fue liberado después de aproximadamente dos horas.

“El vehículo blindado fue sacado a la orilla a las 4:40 de la mañana, la operación de remolque está completa, la policía militar lituana y los investigadores estadounidenses continúan su trabajo”, dijo la ministra de Defensa, Dovilė Šakalienė, el lunes por la mañana en una publicación en Facebook.

El equipo de buceo de la Marina ahora está buscando en el área usando radar al cuarto soldado que sigue desaparecido.

El mayor general Curtis Taylor, comandante del Equipo Acero y la 1ra División Blindada, agradeció los “esfuerzos heroicos” de aquellos involucrados en la búsqueda y recuperación. El Ejército de Estados Unidos y las autoridades lituanas están investigando qué causó el incidente.

Los soldados, que llevaban dos meses en Lituania, participaban en un ejercicio militar en un campo de entrenamiento de Pabradė. Lituania, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, acoge a más de 1,000 soldados estadounidenses desplegados por turnos.

