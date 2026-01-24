Avalanchas Tormenta invernal EEUU: Alertan por avalanchas en estos estados hoy, sábado 24 de enero de 2026. Algunas de las recomendaciones que se da a las personas es que eviten viajar a terrenos de avalanchas desde el viernes hasta el domingo



Este sábado 24 de enero, e l Centro de Avalanchas de Taos comunicó que las condiciones de avalancha son muy altas, ya que seguirá nevando en las montañas del norte de Sangre de Cristo hasta el domingo a las 6 am.

Se esperan avalanchas suficientemente grandes para poder enterrar a una persona.

Por ello mismo se recomienda a las personas mantenerse alejadas de las pendientes empinadas de 30 grados.

Las condiciones de avalancha son muy peligrosas, ya que se desarrollarán rápidamente hoy a medida que avance la tormenta; sin embargo, esta advertencia no se aplica para el área de esquí.

¿Dónde habrá avalanchas?

En donde hay probabilidad de que haya avalanchas es en el Área Silvestre de Wheeler Peak y el Área Silvestre de Columbine Hondo por encima de los 9000 pies.

Asimismo, en las montañas West Elk, incluyendo las cordilleras Ruby y Ragged.

Recomendaciones

Algunas de las recomendaciones que se da a las personas es que eviten viajar a terrenos de avalanchas desde el viernes hasta el domingo.

También que no se expongan a pendientes con ángulos pronunciados de aproximadamente 30 grados.