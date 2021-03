Reflotan parcialmente el buque carguero atascado en el canal de Suez

El gigantesco buque carguero Ever Given , atascado en el Canal de Suez desde hace casi una semana, ha logrado ser desenganchado de una de las orillas y reflotado parcialmente , tras horas de trabajo intenso de dragado y remolque.

El Ever Given fue reorientado en un 80% en la "dirección correcta", anunció la Autoridad del Canal (SCA) en un comunicado difundido este lunes.

Celebran haciendo sonar las sirenas

Las embarcaciones intentaban desplazar el Ever Given, de propiedad japonesa y con bandera de Panamá, mientras se continuaba el dragado del fondo el canal, indicó la compañía Bernhard Schulte Shipmanagement, que gestiona el Ever Given.