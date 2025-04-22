El funeral del papa Francisco: de la despedida final en el corazón del catolicismo a su entierro en el lugar de su mayor devoción

Una procesión de cardenales, obispos y sacerdotes de todo el mundo acompañó este miércoles el traslado del féretro del papa Francisco hasta la Basílica de San Pedro, donde los feligreses podrán despedirlo hasta su entierro este sábado.

Francisco, el primer papa latinoamericano, falleció este lunes a los 88 años de un derrame cerebral que le dejó en coma y provocó una falla cardíaca irreversible. Se estaba recuperando en su apartamento después de haber sido hospitalizado durante cinco semanas por una neumonía. Se le había visto en público por última vez el domingo, cuando ofreció una bendición de Pascua y dio el que sería su último saludo a los fieles desde su papamóvil, dando vueltas por la plaza de San Pedro.

Los rituales fúnebres de Francisco serán más simples, pues el año pasado había actualizado los proceso para "ser velado como cualquier hijo de la Iglesia".

Los cambios fueron aprobados en abril de 2024 y publicados meses después en el Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. "El papa Francisco pidió, como él mismo declaró en varias ocasiones, simplificar y adaptar algunos ritos para que la celebración de las exequias del obispo de Roma expresara mejor la fe de la Iglesia en Cristo resucitado", explicó en ese entonces Vatican News, el medio oficial del Vaticano.

"El rito renovado, además, debía subrayar todavía más que las exequias del romano pontífice son las de un pastor y discípulo de Cristo y no las de un poderoso hombre de este mundo", agregó.

Serán, en concreto, tres 'estaciones' que detallamos a continuación con las últimas noticias que han salido desde el Vaticano sobre el funeral del papa Francisco.

La primera 'estación': la casa del papa Francisco

La constatación de su muerte fue realizada en su capilla privada, en lugar de hacerse en su habitación. El papa murió en su apartamento de la residencia de Santa Marta, precisó el Vaticano.

El cuerpo del papa Francisco fue colocado en un féretro a las 8:00 de la noche (hora local) en esa capilla de su residencia de Santa Marta, en el Vaticano, donde vivía desde su elección, anunció la Santa Sede.

Tras la constatación de su fallecimiento en la capilla privada, el cuerpo del papa Francisco fue colocado inmediatamente en un ataúd de zinc, que a su vez fue puesto adentro de un ataúd de madera. Anteriormente era colocado en un ataúd de ciprés, luego en otro de plomo y, finalmente, un tercero de roble u otra madera, de acuerdo con Vatican News.

Este video muestra cómo fue 'sellado' el apartamento donde vivía Francisco después de ese proceso.

Video Así sellaron el apartamento del papa Francisco con cinta roja y cera: ¿qué simboliza este ritual?

La segunda 'estación': una procesión hasta la Plaza de San Pedro y su basílica

Anteriormente, el ataúd del papa era llevado primero al Palacio Apostólico, la residencia oficial del pontífice. Pero, con los cambios pedidos por el papa Francisco, su féretro irá directamente a la Basílica Vaticana.

"Se suprimió el primer traslado al Palacio Apostólico. Se han precisado algunos pasajes remodelando la segunda 'estación': dado que la deposición en el féretro ya ha tenido lugar tras la constatación de la muerte, el féretro se cierra la víspera de la misa exequial. La segunda estación en la Basílica Vaticana contempla un único traslado a San Pedro, el cierre del féretro y la misa exequial", explica Vatican News.

El traslado el féretro desde la capilla en la Casa Santa Marta hasta San Pedro comenzó con una oración del camarlengo de la Iglesia católica, el cardenal Kevin Farrell, precisó la Santa Sede.

Luego, una procesión de cardenales, obispos, arzobispos y sacerdotes lo llevó hasta la Basílica de San Pedro, donde el cardenal camarlengo dio una misa tras la cual los feligreses podrán dar su último adiós al papa Francisco.

Como uno de los cambios solicitados por él, su cuerpo será expuesto "directamente en el féretro y ya no en un féretro alto. Además, de conformidad con lo que establece el Cæremoniale Episcoporum para las exequias de los obispos diocesanos, durante esta exposición no se colocará el báculo papal junto al féretro", explica Vatican News.

La tercera 'estación': el entierro del papa Francisco

Esta etapa del ritual incluye el traslado del féretro al sepulcro y su entierro.

El arzobispo Diego Ravelli, maestro de las celebraciones litúrgicas de los pontífices, había detallado a Vatican News que este paso "ha sufrido una importante racionalización debido a la supresión del depósito y cierre del ataúd de ciprés en un segundo de plomo y un tercero de roble u otra madera".

"Como siempre le prometí a la Virgen, ya está preparado el lugar. Quiero ser enterrado en Santa María Mayor", había dicho el papa Francisco en una entrevista con N+.

Y este lunes se conoció una última petición muy cercana a este lugar. “Deseo que mi último viaje terrenal termine precisamente en este antiguo santuario mariano, donde siempre me detengo a rezar al inicio y al final de cada viaje apostólico, confiando confiadamente mis intenciones a la Madre Inmaculada y dando gracias por su dulce y maternal cuidado”, dice el testamento.

"La tumba debe estar en la tierra, simple, sin decoración particular y con la única inscripción: Franciscus", escribió el papa, que se convertirá en el primero en más de un siglo en ser enterrado en un lugar distinto a la Basílica de San Pedro.

