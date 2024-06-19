Cambiar Ciudad
Reportan decenas de muertos por el calor durante una de las peregrinaciones más grandes del mundo

El hach es uno de los cinco pilares del Islam que tiene lugar del 14 al 19 de junio en la ciudad santa de La Meca y los musulmanes que pueden, deben realizarlo al menos una vez en su vida.

Decenas de personas murieron en los últimos días durante la gran peregrinación musulmana a La Meca, que este año volvió a desarrollarse bajo temperaturas abrasadoras, según informes medios y organismos de salud.

Aunque el balance difiere entre los reportes, algunos, como la agencia AFP, que cita fuentes diplomáticas, lo cifra en más de 550.

Los reportes no precisan si las muertes se produjeron después de la inauguración oficial del hach, como se le conoce a la peregrinación a La Meca, el viernes, o si se registraron fallecimientos previos entre los peregrinos que habían llegado con anterioridad al lugar.

También se registró el fallecimiento de 60 jordanos.

El director de asuntos consulares jordano, el embajador Sufian Al Qoda, detalló a AFP que "los peregrinos que murieron por insolación debido a la ola de calor", que llegó a alcanzar temperaturas entre los 113 y los 122 grados Farenheit según el Centro Nacional de Meteorología saudí.

En la peregrinación del año pasado murieron al menos 240 personas, en su mayoría indonesios.

Este año reunió a 1.8 millones de fieles, 1.6 millones de ellos procedentes de otros países, según las autoridades sauditas. Los visados para La Meca son otorgados por Arabia Saudita, según un sistema de cuotas por país.

