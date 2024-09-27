Muere Maggie Smith, la afamada actriz que interpretó a la profesora McGonagall de Harry Potter

Maggie Smith, la actriz conocida por sus papeles en 'Downton Abbey' y la saga del mago Harry Potter, falleció este viernes a los 89 años de edad.

Los hijos de Smith, Chris Larkin y Toby Stephens, dijeron en un comunicado que falleció la madrugada del viernes en un hospital de Londres. “Deja dos hijos y cinco queridos nietos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela”, señalaron.

Smith obtuvo en 1970 su primer Oscar como mejor actriz principal por 'La flor de la señorita Jean Brodie'. Y repitió éxito con 'California Suite' en 1979, como actriz de reparto.

Ya en el siglo XXI, ganó nuevos admiradores como la condesa viuda de Grantham en 'Downton Abbey' y se hizo mundialmente famosa por su papel como la profesora Mcgonagall en la serie de adaptaciones al cine de las novelas de Harry Potter, de la escritora J. K. Rowling.

Smith fue frecuentemente calificada como la actriz británica más destacada de una generación que incluía a Vanessa Redgrave y Judi Dench.

Smith: dos Oscars y seis nominaciones

La actriz inició su carrera artística en los teatros de Londres. En 1958, fue nominada por primera vez a un premio BAFTA por el filme 'Nowhere to go', del director Seth Holt.

Después, interpretó el papel de Desdemona de Laurence Oliver en 1963 en el Teatro Nacional londinense, el mismo que interpretó en Otelo y le valió su primera nominación al Oscar en 1966.

Maggie Smith con el Oscar que ganó por 'California Suite' en 1979. Imagen Reed Saxon/AP

Con 'Jean Brodie' sí ganó el premio de la Academia a la mejor actriz y también el premio de la Academia Británica (BAFTA) en 1969. Sumó un Oscar a la mejor actriz de reparto por 'California Suite' en 1978.