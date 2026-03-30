Noticias La derrama económica de Celine Dion llegará a París con una residencia: ¿cuándo y dónde serán sus conciertos? El regreso de Céline Dion a la capital francesa promete atraer miles de fans y generar un impulso económico.

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El regreso de Celine Dion a los escenarios no solo representa un hito personal tras años de ausencia por motivos de salud, también anticipa una significativa derrama económica para París, ciudad que albergará su nueva residencia de conciertos.

La cantante canadiense anunció una serie limitada de presentaciones en el Paris La Défense Arena entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre, dos por semana, un formato que retoma el modelo de residencias musicales que ella misma ayudó a consolidar en Las Vegas.

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"Este año voy a recibir el mejor regalo de toda mi vida. "Voy a tener la suerte de ir a verlos y de cantar para ustedes", declaró la cantante de 58 años en un mensaje de video publicado en Instagram.

Durante más de una década, Dion fue clave en transformar Las Vegas en un epicentro del entretenimiento global con dos residencias en el Caesars Palace. La primera, “A New Day…” (2003-2007), se mantiene como la más exitosa y recaudó cerca de 385 millones de dólares. Años después, la artista regresó con una segunda residencia que consolidó el modelo y, en conjunto, ambos espectáculos superaron los 600 millones de dólares en ingresos, según cifras de la Billboard.

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Este modelo no solo generó ingresos por boletos, sino que impulsó sectores como hotelería, restaurantes y turismo, al atraer visitantes internacionales de alto gasto.

Ahora, ese esquema llega a París. Con un recinto capaz de albergar a decenas de miles de personas por noche, se prevé la llegada masiva de asistentes durante las fechas anunciadas, lo que podría traducirse en un aumento significativo en la ocupación hotelera y el consumo local.

La preventa de boletos para los conciertos estará disponible a partir del 7 de abril, mientras que la venta general comenzará tres días después.

La cantante ya había conquistado la capital francesa durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024; desde la Torre Eiffel interpretó el "Himno al amor" de Édith Piaf en un final que quedó marcado para la historia. .