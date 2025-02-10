Hamas acusa a Israel de violar el acuerdo de cese al fuego en Gaza y posterga la liberación de más rehenes

Video A un año del inicio de una guerra feroz, imágenes muestran la devastación en Ciudad de Gaza

Israel y Hamas habían pactado un alto al fuego de seis semanas, lapso en el que Hamas liberaría a decenas de los rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023 a cambio de unos 2,000 prisioneros palestinos.

PUBLICIDAD

Las partes han concretado ya cinco intercambios de rehenes por prisioneros desde el mes pasado: han sido liberados 21 rehenes y más de 730 prisioneros. El próximo intercambio estaba previsto para el sábado, cuando se supone que fuesen liberados tres israelíes a cambio de cientos de prisioneros palestinos.

Abu Obeida, portavoz del brazo militar de Hamas, las Brigadas Al-Qassam, acusó a Israel de violar sistemáticamente el acuerdo en las últimas tres semanas. "El liderazgo de la resistencia ha seguido de cerca las violaciones del enemigo y su incumplimiento con los términos del acuerdo", dijo Abu Ubaida.

"Esto incluye retrasar el que los plaestinos desplazados pueden regresar al norte de Gaza, hacerlos blanco de sus ataques aéreos y en tierra en varias áreas de la Franja, y fallar en permitir la entrada de la ayuda humanitaria como fue pactado", agregó.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, respondió y catalogó el anuncio de Hamas de aplazar la liberación de rehenes en Gaza como "una violación total" del acuerdo de alto el fuego y afirmó haber ordenado al Ejército prepararse "para todos los escenarios".

"El anuncio de Hamas sobre la interrupción de la liberación de los rehenes israelíes constituye una violación total del acuerdo de alto el fuego y de liberación de los rehenes" y el Ejército recibió la orden de "prepararse para todos los escenarios", declaró Katz en un comunicado.

Mira también: