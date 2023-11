Tanto partidarios israelíes como palestinos acusan al bando contrario de genocidio: esto significa ese término

A Estados Unidos también le preocupaba ser acusado de cometer genocidio contra los negros, un punto que detallo en mi libro de 2021 It Can Happen Here: White Power and the Rising Threat of Genocide in the US. Estados Unidos presionó exitosamente para que la definición de la ONU enfatizara la intención y el asesinato físico. Esto hizo menos probable que Estados Unidos fuera acusado de genocidio por las políticas de Jim Crow que imponían la segregación de los afroestadounidenses.