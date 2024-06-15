¿Qué hacían Florinda Meza, Jimmy Fallon y un centenar de comediantes con el Papa? Las fotos del peculiar encuentro

Video Papa Francisco asiste a la cumbre del G7: ¿qué hizo allí? Lo analizamos en Línea de Fuego

Antes de reunirse con los líderes mundiales del llamado G7, el papa Francisco estuvo con un grupo algo distinto en el Vaticano. ¿El objetivo de la peculiar 'cumbre'? Celebrar la importancia del humor.

Y con un enfoque como ese fue que el Pontífice de 87 años recibió a más de un centenar de comediantes de sobre 15 países: desde la mexicana Florinda Meza hasta los estadounidenses Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon, Chris Rock, Stephen Colbert y Conan O’Brien. La reunión dejó imágenes como esta compartida por el diario The New York Times con uno de los momentos más jocosos.

Chris Rock, Julia Louis-Dreyfus and Conan O’Brien walk into the Vatican, and the pope says, “Is this some kind of joke?” It wasn’t: Pope Francis was in fact full of praise for 105 entertainers invited by the Vatican to meet with him on Friday. https://t.co/VtkbkWtm38 — New York Times World (@nytimesworld) June 14, 2024



Y fotos como estas publicados por Florinda Meza en su cuenta en X y que ella bautizó como "la cumbre de la comedia".

La risa es un regalo de Dios para los hombres pic.twitter.com/VGAzsz2uQn — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) June 14, 2024



"En medio de tantas noticias sombrías, inmersos como estamos en tantas emergencias sociales e incluso personales, tienen el poder de propagar la paz y las sonrisas", dijo el Papa a los comediantes. "Ustedes unen a la gente, porque la risa es contagiosa", agregó.

PUBLICIDAD

"Recuerden esto: cuando logran sonrisas inteligentes en al menos un solo espectador, también hacen sonreír a Dios", acotó Francisco. Es bueno hacer "reír a Dios" de la misma manera en la que "jugamos y bromeamos con las personas que amamos", prosiguió.

Luego, uno a uno, pudieron saludar al Papa, como en las imágenes que compartió Meza en X. "Fue maravilloso, muy rápido y realmente amoroso. Me hizo feliz", dijo Goldberg.

La cumbre de la comedia con el Papa Francisco pic.twitter.com/l9NtANQmn2 — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) June 14, 2024



"Estar en ese salón y con todos mis compañeros comediantes, algunos de los cuales han sido buenos amigos por muchos años, en ese ambiente, fue algo extraño", dijo por su parte O’Brien. "Todos pensamos, '¿cómo sucedió esto, por qué estamos aquí y cuándo nos van a echar?'", dijo en tono de broma.

Y las imágenes de su visita a la cumbre del G7

De ahí, Francisco salió rumbo al sur de Italia para estar con los líderes del G7. El Papa se convirtió este viernes en el primer jefe de la Iglesia católica en participar en la cumbre de las siete democracias más ricas del mundo con un alegato para regular la inteligencia artificial, en el que pidió prohibir las armas autónomas.

Francisco llegó en helicóptero procedente del Vaticano a Borgo Egnaza, un resort de lujo en la región de Apulia, en el sur de Italia, donde se celebra la cumbre del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido).

Ante la primera ministra italiana, Georgia Meloni, anfitriona de la cumbre, Francisco calificó la IA de "instrumento fascinante y tremendo". Además de Joe Biden y Emmanuel Macron, también le escuchaban el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva y el argentino Javier Milei, invitados por Italia pese a no ser miembros del grupo.

PUBLICIDAD

"En un drama como el de los conflictos armados, es urgente replantearse el desarrollo y la utilización de dispositivos como las llamadas armas autónomas letales para prohibir su uso", afirmó. "Ninguna máquina debería elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano", dijo el pontífice.

Los expertos consideran la IA como la tercera gran revolución en el campo del equipamiento militar, después de la invención de la pólvora y la bomba atómica, y temen que todo tipo de armas, desde robots a drones, puedan transformarse en sistemas autónomos, regidos por algoritmos.

Entre otros riesgos, Francisco citó "la mayor inequidad (...) entre clases sociales dominantes y clases sociales oprimidas" y pidió regulación. "Es precisamente aquí donde urge la acción política", afirmó.

Antes de su intervención, Francisco, sentado en una silla de ruedas, saludó con un efusivo brazo tanto a Milei como a Lula. También tuvo un intercambio breve de palabras con Biden.

El papa Francisco y el presidente de Argentina, Javier Milei, antes de una sesión sobre la inteligencia artificial en la cumbre del G7 en Bari, Italia, el 14 de junio del 2024. Imagen MANDEL NGAN/AFP via Getty Images

El momento en que Francisco saluda al presidente de EEUU, Joe Biden, en la misma cumbre del G7. Imagen TIZIANA FABI/AFP via Getty Images

Con información de las agencias AP y AFP.

Mira también: