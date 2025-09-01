Deslizamiento de tierra arrasa una aldea en Sudán y mata a más de 1,000 personas, según grupo rebelde

Video Varios países evacúan a sus ciudadanos de Sudán, ¿qué pasará con los estadounidenses y mexicanos?

Más de 1,000 personas murieron en un deslizamiento masivo de tierra en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, según informó este lunes un grupo rebelde que controla la zona, y que aseguró que tan solo hubo un sobreviviente.

Un "deslizamiento masivo y devastador" golpeó el domingo la aldea de Tarasin, en las montañas de Marra, indicó en un comunicado el Movimiento de Liberación de Sudán.

PUBLICIDAD

"Seguimos con profunda tristeza y preocupación los trágicos sucesos que afectaron a los residentes de la aldea de Tarasin, a causa de los masivos y devastadores deslizamientos de tierra que azotaron la aldea, ubicada en medio de Jebel Marra, en el distrito de Amo”, declaró el grupo liderado por Abdelwahid Mohamed Nour.

Agregó que "la información inicial indica la muerte de todos los residentes de la aldea, calculada en más de mil personas, con solo un sobreviviente".

El alud arrasó la aldea y "destruyó completamente" parte de esta región conocida por la producción de cítricos.

El grupo pidió a Naciones Unidas y otras organizaciones que apoyen la recuperación de los cadáveres.

La sangrienta guerra civil de tres años en Sudán hundió al país africano en una de las peores crisis humanitarias del mundo, con hambruna en partes de Darfur.

Los combates han escalado en esta región desde que el ejército tomó control de la capital Jartum el pasado mes de marzo.